Proposta fondo di solidarietà arriva dal Consigliere Firrincieli

Ragusa. Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, in un video diffuso sul suo profilo Facebook, ha lanciato una proposta al sindaco di Ragusa, all’amministrazione comunale e agli altri consiglieri comunali. “Ho chiesto, d’accordo con il mio gruppo – afferma Firrincieli – che ci si possa sedere tutti attorno a un tavolo, in conference call, per stabilire, con un atto concreto, di aiutare le istituzioni di beneficenza che in questo momento hanno assoluta necessità di un sostegno concreto e non solo a parole. I consiglieri comunali, secondo la nostra proposta, dovrebbero devolvere i propri gettoni di presenza mentre sindaco e assessori potrebbero decurtare parte della propria indennità intanto per i mesi di marzo e aprile per devolverla secondo i canoni di cui abbiamo detto”.

Firrincieli fa una riflessione. “Sempre più persone, in questo periodo, anche famiglie che non sono mai state poste sotto attenzione dai Servizi sociali – continua il capogruppo M5s – si stanno vedendo costrette a ricorrere ai sostegni degli enti caritatevoli. Lo fanno in maniera riservata, probabilmente, senza farci sapere nulla. Però si tratta di un fenomeno che, in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, rischia di esplodere. Ecco perché, prima che la situazione diventi ingestibile, possiamo decidere tutti assieme di destinare una somma importante, dando per primi noi l’esempio di rappresentanti istituzionali che tengono alla propria città e che vestono i panni del padre premuroso nei confronti del figlio in difficoltà. Noi ci siamo e vorremmo che anche gli altri facessero la loro parte. Sarebbe apprezzabile che il sindaco cogliesse immediatamente questo invito e avviasse in tempi rapidi un confronto al fine di concretizzare la suddetta iniziativa”.