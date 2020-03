Modica. La rete che fa “respirare” solidarietà!

La rete che fa “respirare” solidarietà è una iniziativa pensata dalla Rete Associativa Libera Modica, che in insieme con altre associazioni del territorio promuove una raccolta fondi per un sostegno concreto per l’Ospedale Maggiore di Modica, individuato come Covid-Hospital. La raccolta è destinata all’acquisto di un ventilatore polmonare da destinare ai pazienti affetti da coronavirus. La Confraternita Misericordia di Modica, si farà carico della raccolta fondi, e provvederà all’acquisto del macchinario.

All’iniziativa hanno risposto diverse associazioni no profit del territorio, donando qualcosa nel loro piccolo: Libera Contro le Mafie di Modica, Movimento in difesa del cittadino, il Comitato Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane di Ragusa, Crisci Ranni, gli Amici del Campailla, la Compagnia del Piccolo Teatro, la Fidapa BPW Italy di Modica, l’AISF Sezione di Ragusa, lo Sportello Antiviolenza “Fuori dall’Ombra” Modica e il Pulito è più bello.

Il presidente del comitato PGS di Ragusa, ha commentato l’iniziativa chiedendo un sostegno anche all’associazioni ragusane e siracusane affiliate al comitato: «Vogliamo “giocare” anche noi questa partita, nel nostro piccolo, schierandoci a fianco della realtà a noi più vicina atta a fronteggiare l’emergenza. In un tempo dove la storia chiede ad ognuno di noi di fare la propria parte, noi rispondiamo, nella convinzione che anche il nostro piccolo supporto Associativo possa fare la differenza».

Chi volesse contribuire potrà farlo facendo una donazione alla Confraternita Misericordia Modica, IBAN: IT37E0503684482CC0191172564 indicando come causale: Donazione ventilatore polmonare