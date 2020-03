Covid. Deceduto ex sovrintendente di Ragusa, Calogero Rizzuto

E’ deceduto l’ex sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, Calogero Rizzuto. Era ricoverato lo scorso 12 marzo all’ “Umberto I” di Siracusa dopo essere risultato positivo al coronavirus. Era di Rosolini ed aveva 65 anni. Era direttore del Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro.

Il sindaco e la giunta municipale esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia dell’ex soprintendente per i Beni Culturali ed ambientali di Ragusa, Calogero Rizzuto, scomparso alcune ore fa dopo una degenza in ospedale.

“Con Calogero Rizzuto, sottolinea il sindaco, abbiamo tenuto un rapporto fecondo di collaborazione avendo a riferimento la tutela del territorio e la valorizzazione dei beni monumentali e artistici del nostro territorio.

Sono particolarmente addolorato per la sua scomparsa. La gestione dei beni culturali in Sicilia perde un dirigente integerrimo e uno studioso instancabile.