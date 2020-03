Modica, morto l’ex assessore comunale, Piero Vernuccio

Piero Vernuccio, direttore e editore dell’Associazione “Dialogo” e del mensile omonimo, è morto stanotte a casa sua. Aveva 72 anni.

Gli esiti infelici di due interventi chirurgici non gli hanno lasciato scampo.

Ha diretto il mensile “Dialogo” per 45 anni curandone ogni aspetto e senza saltare un solo numero.

E’ stato assessore comunale all’Ecologia e al Verde Pubblico agli inizi degli anni ’90, nell’amministrazione guida da Saverio Terranova. E’ rimasto nella storia il suo incatenamento negli uffici dell’Enel di Via San Giuliano, dopo che era stata interrotta l’energia elettrica nelle sedi comunali. Una protesta che andò a buon fine.

Era stato eletto nelle file de I Verdi.

Ha amato Modica come pochi e questa Città gli deve tanto. Amante della natura, trascorreva molto tempo nelle sue proprietà nei pressi del Fiume Irminio, a coltivare verdura, aveva insegnato dattilografia, tra gli altri, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede”, di Modica.

Lascia la moglie e due figli ai quali la redazione indirizza il più sentito cordoglio, in particolare a Nele che di tanto in tanto ci collabora.

I funerali saranno celebrati lunedì, purtroppo, in forma strettamente privata date le circostanze.