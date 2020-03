Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Ordinanza Regionale n.33 del 20 marzo 2020, fino al 3 aprile queste sono le disposizioni in vigore:

❌ Gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione sono CHIUSI DI DOMENICA anche per la vendita di generi alimentari.

✅ Restano APERTE di DOMENICA farmacie, parafarmacie ed edicole.

❌ In ogni esercizio commerciale può entrare SOLO UN FAMILIARE per nucleo, ad eccezione di comprovati motivi di assistenza.

❌ Sono CHIUSI i parchi, i giardini pubblici o aperti al pubblico, le piste ciclabili e i siti che si prestino all’intrattenimento per attività motorie di qualsiasi natura

✅ Ci si può muovere in BICICLETTA o A PIEDI SOLO per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità .

❌ L’ATTIVITA’ MOTORIA o la passeggiata con un ANIMALE é possibile SOLO entro una distanza di massimo 200 METRI dalla propria abitazione. In questo caso è obbligatorio portare con sé un documento che certifichi il luogo di residenza o dimora.