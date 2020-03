Covid-19. Nasce l’Inno dei medici su testo di Mogol-Battisti

Un video musicale per raccomandare i cittadini di rimanere a casa è stato realizzato dalla Fism, la Federazone Italiana delle società Medico Scientifiche, interamente suonato e cantato da medici che solo per questa occasione hanno voluto abbassare la mascherina e seguire le note su uno spartito. Il testo è noto, scritto da Mogol e Battisti, “Il mio canto libero”, rilanciato dai medici nonostante fossero così tanto impegnati in un momento difficile per la cura dei contagiati da Covid-19. Un ottimo lavoro di sintonia che ha partorito un vero e proprio inno che pur nella fatica non abbandona la speranza come recita il testo “Domani un nuovo giorno sarà”.