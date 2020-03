A Ragusa nuova riunione operativa. Controlli e denunce

Si è appena conclusa la consueta riunione operativa con Polizia Municipale e Protezione civile; tutti gli uomini a disposizione sono già in strada per nuovi controlli.

A comunicarlo è il sindaco Peppe Cassì che fornisce gli ultimi dati sulle attività portate avanti nella giornata di ieri.

“I controlli hanno riguardato 60 persone ( 6 denunciate), 97 esercizi commerciali, 32 volte abbiamo verificato il rispetto delle prescrizioni di isolamento per chi è venuto da fuori Regione. A questi si aggiungono quelli effettuati da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Ieri – aggiunge il primo cittadino -si è generata un pò di confusione tra il decreto del Governo e quello della Regione, ancora più stringente: abbiamo deciso che in caso di dubbi noi applicheremo quello più restrittivo. Mi preme ricordare inoltre che non serve fare le scorte ai supermercati: la chiusura domenicale non significa che negli altri giorni ci sarà carenza di cibo. Restiamo in casa”.