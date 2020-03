Gup Ragusa, in luglio la vicenda dell’Asp nel periodo 2014/18

Fissato al prossimo 7 luglio davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Ragusa il procedimento penale scaturito dalle indagini a carico dell’Asp 7 nel quinquennio 2014/18 e che interessò 25 persone per le quali la procura, nel maggio dell’anno scorso, chiese il rinvio a giudizio. Tra loro anche la triade dirigenziale del tempo, ovvero l’ex manager Maurizio Aricò, l’ex direttore amministrativo Elvira Amata e l’ex direttore sanitario aziendale Giuseppe Drago. Gli altri 22 imputati sono funzionari, tecnici e amministrativi dell’Asp, oltre ai titolari di aziende che hanno erogato servizi. Diversi i filoni dell’inchiesta. Il primo ha passato ai raggi x la corretta esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione dei reparti ospedalieri. Un appalto da 32 milioni di euro per il quinquennio 2014/2018 aggiudicato con il ribasso del 31,70%. Dalle indagini delle Fiamme Gialle sarebbero emerse gravi criticità nel servizio. Accuse al vaglio del gip che dovrà decidere sul rinvio a giudizio. La difesa punta sul non luogo a procedere. Il secondo filone riguarda la corretta esecuzione dei lavori nel nuovo ospedale “Giovanni Paolo II”, emersi dopo lo stop imposto dalla Magistratura al trasferimento di alcuni reparti dei due ospedali cittadini nella nuova struttura che era stato disposto da Aricò nel giugno del 2017. Aricò, Amata e Drago sono accusati, tra l’altro, di interruzione di pubblico servizio perchè la sospensione dei ricoveri nei reparti dell’Ompa e del Civile creò, secondo l’accusa, ripercussioni sull’attività della rete ospedaliera della provincia visto che i pazienti venivano indirizzati, anche per le urgenze di pronto soccorso, negli altri ospedali della provincia e perfino fuori del territorio ragusano. Per il pubblico ministero titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Gaetano Scollo, ci furono irregolarità anche nei collaudi degli impianti di climatizzazione e antincendio della nuova struttura ospedaliera di contrada Cisternazzi.