Settinieri(Ragusa): “Ripartenza calcio? Serve silenzio assoluto”

“Continuo a leggere di numerosi addetti ai lavori che fanno pronostici sulla ripartenza, su come potranno essere completati i campionati, su quale potrebbe essere la strada migliore per arrivare a un traguardo piuttosto che a un altro. Non so se queste cose mi fanno più sorridere, per il disincanto, o arrabbiare, perché non si è ancora compresa la gravità della situazione”. A dirlo è l’allenatore dell’Asd Ragusa Calcio 1949, Alessandro Settineri, a fronte dell’esplosione della pandemia attualmente in corso che non ha risparmiato nessun settore. Settineri fa una riflessione a voce alta chiarendo: “È impensabile che ancora oggi gente del calcio pensi al campionato con l’aggravarsi dei problemi legati al coronavirus. Tutto ciò mi sembra proprio da irresponsabili, dobbiamo solo tacere e seguire le linee guida degli esperti. Oggi la priorità non è certo finire i campionati ma battere l’avversario più difficile che purtroppo, ancora oggi, viene sottovalutato. Il nostro silenzio può aiutare chi deve decidere, il problema non riguarda solo il calcio dilettantistico. E noi, ovviamente, a cascata dovremo subire le conseguenze. Ma ribadisco, questo, per il momento, è l’ultimo dei problemi, anche alla luce dell’incremento dei contagi. Piuttosto, dobbiamo attenerci al massimo a quelle che sono le linee guida del governo nazionale e della regione e sperare che tutto si risolva nel migliore dei modi. Sinceramente, in questa fase storica, pensare alla ripresa dei campionati, è assolutamente fuori luogo. Quando tutto questo sarà passato, ci sarà tempo e modo per concentrarsi su altro e su che cosa bisognerà fare. Per il momento, lo chiarisco ancora una volta, è opportuno rimanere in silenzio e lasciare operare gli esperti senza che ci sia un assillo da parte del mondo dello sport. Tutti dobbiamo dare il massimo per fare in modo che tutto possa andare bene”.