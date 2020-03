Anche i figli della coppia comisana ricoverata all’Ospedale Maggiore sono risultati positivi al coronavirus. Sono un uomo e una donna. Come si ricorderà i due coniugi erano rientrati da Milano. C’è una terza persona contagiata sempre di Comiso. È una giovane donna, esterna al nucleo familiare. In questo caso si sta cercando di tracciare la mappa dei contatti per risalire all’origine del contagio.