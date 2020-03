Quarto ricoverato al Maggiore: è un altro cittadino comisano

Comiso è la Città focolaio del Coronavirus in provincia di Ragusa? Dati alla mano sembrerebbe così. Nel tardo pomeriggio di oggi un altro cittadino comisano è stato ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Modica con febbre alta. E’ risultato positivo al Covid19. E’ il quarto ricoverato in terapia intensiva a Modica, il terzo comisano. Il dato più allarmante è che, stando a quanto trapela, l’ultimo ricoverato non avrebbe nessun rapporto di parentela con i “pazienti zero” iblei, la coppia di imprenditori che lo scorso 15 marzo è stato trasportata al Maggiore con tutti i sintomi del Coronavirus. Dopo di loro una donna ragusana nella giornata di ieri. Oggi la notizia dell’infermiera modicana positiva che resta però presso il proprio domicilio perchè non presenta sintomi prima del nuovo ricovero. Dell’uomo non si conoscono ancora i movimenti degli ultimi giorni anche se i sanitari stanno cercando di rintracciare qualsiasi contatto che l’uomo ha avuto di recente.