Anche RTM aderisce oggi all’iniziativa “Le radio per l’Italia”

Non sarà soltanto un periodo questo che stiamo vivendo che certamente entrerà nella storia, ma anche una giornata memorabile. Oggi, 20 marzo 2020 tutte le radio d’Italia trasmetteranno in contemporanea la stessa musica.

E’ l’iniziativa intitolata “Le radio per l’Italia”, che vedrà, per la prima volta nella storia del Paese, tutte le emittenti radiofoniche nazionali e locali, trasmettere alle ore 11.00 l’inno di Mameli oltre a tanti brani che fanno partire del grande panorama musicale nazionale.

Con questo impegno unanime, si vuole dare sostegno, coraggio, ma anche unione e partecipazione, ad un’Italia che deve uscire a tutti i costi da questa emergenza senza precedenti relativa alla diffusione del Coronavirus. Anche RTM aderirà immancabilmente questa mattina a questo appuntamento per dare supporto e soprattutto tanta vicinanza anche al nostro territorio.