Modica. La giunta proroga al 3 aprile misure di contenimento.

La Giunta municipale di Modica ha approvato ulteriori misure rivolte a fronteggiare il diffondersi del Coronavirus come “Atto di indirizzo per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID – 19”.

La giunta municipale, con proprio atto, ha assunto queste decisioni:

1. Di prorogare fino al 3 aprile 2020 la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, con la sola eccezione dei locali degli uffici della Polizia Locale, delle varie sedi dell’Anagrafe e dello Stato Civile, di Modica Centro, Modica Sorda e Frigintini, nonché della sede del Protocollo dell’Azasi (Modica Sorda), in ossequio alle indicazioni dei vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri succedutisi in questi giorni, recanti varie misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, riconoscendo come prioritaria per importanza tale misura di prevenzione al fine di combattere la diffusione del Virus Covid-19;

2. Di confermare, sempre fino al 3 aprile 2020, gli ulteriori indirizzi di seguito riportati:

 limitare l’accesso agli uffici ammessi al pubblico solo per necessità urgenti e nell’osservanza puntuale della disposizione che prevede l’accesso di un utente per volta e sempre il rispetto della distanza di un metro tra le persone;

 prevedere che tutti gli altri servizi ed uffici comunali, nel suddetto lasso temporale siano accessibili per via telefonica o telematica ai recapiti e agli indirizzi riportati sul sito dell’Ente;

 prevedere una ripetuta e capillare attività di disinfezione e sanificazione degli uffici e sedi comunali;

 demandare al Corpo di Polizia Locale di presidiare con propri agenti gli Uffici per cui è previsto l’accesso controllato al pubblico, al fine di coadiuvare il personale di tali Uffici nel rispetto delle suddette essenziali condizioni di accesso;

 demandare alla struttura burocratica dell’Ente e specificatamente alle sue figure direttive di programmare l’attivazione di forme di Smart working laddove se ne ravvisi maggiore possibilità/opportunità;

 demandare al Responsabile del Settore VIII – Polizia Locale di curare la puntuale osservanza di tutte le disposizioni di prevenzione, contrasto e contenimento del Virus COVID – 19;

 individuare per la comunicazione della presenza sul territorio di persone provenienti da Zone a maggior rischio COVID-19, il numero telefonico dedicato 3313045200 e l’indirizzo internet protezionecivile@comune.modica.rg.it;

3. Di individuare quale ulteriore misura, in tale contesto che impone una più compiuta azione di prevenzione, l’attivazione di una campagna di disinfezione ed igienizzazione, pubblica e privata nei seguenti termini:

– di continuare l’attività di disinfezione ed igienizzazione dei locali di pertinenza comunale, proseguendo, dopo averla effettuata sugli uffici pubblici, teatri e musei, anche sui locali scolastici, centri anziani e asili nido, con decorrenza dal 17 marzo;

– sanificazione e igienizzazione da parte dei privati di tutti i posti di lavoro frequentati da pubblico, quali banche, uffici postali, esercizi commerciali aperti al pubblico, esercizi commerciali chiusi al pubblico ma che effettuano attività di lavoro interno, esercizi commerciali già chiusi, nonché di tutte le aree esterne di proprietà privata attinenti all’attività commerciale con le seguenti modalità: la sanificazione dovrà avvenire entro le prossime 72 ore rinnovandola ogni sette giorni lavorativi; tali attività dovranno inoltre munirsi di appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcool al 60-85% o, in alternativa, gli avventori dovranno essere tutti muniti di guanti monouso;

– invito a tutti i residenti di igienizzare le proprie abitazioni e le pertinenze antistanti i cortili e gli ingressi di proprietà privata;