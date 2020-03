Coronavirus. Il Gruppo Minardo dona 100 mila euro all’Asp Ragusa

Il Gruppo Imprenditoriale Minardo ha deciso un’azione funzionale e concreta per sostenere la sanità e i presidi ospedalieri del nostro territorio, rinnovando e confermando la propria disponibilità a sostegno del sistema sanitario ibleo.

La volontà del Gruppo Minardo è quella di dare un concreto supporto a donne e uomini che si stanno spendendo, senza lesinare energie e ore di lavoro, nella lotta contro il Covid-19, comunemente noto come Coronavirus, e la donazione dei 100.000 euro, è stata avvertita come un dovere civico e per la volontà di contribuire in maniera concreta in questa fase di vera e reale emergenza.

Non è la prima volta che il Gruppo Minardo si impegna in azioni a sostegno di chi ne ha bisogno. E oggi, è il nostro Paese, ad avere bisogno e chi lavora nel mondo della sanità.

La donazione si fonda sulla consapevolezza di quello che succede in questi giorni per sostenere chi si adopera, in ogni minuto, per sconfiggere il COVID -19.