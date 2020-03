Ragusa. Iscrizioni asili nido comunali dal 1 al 31 maggio

Il dirigente del Settore VII del comune di Ragusa, Francesco Scrofani – Servizi alla persona e Politiche per l’istruzione – in considerazione delle sospensioni di diverse attività a causa dello stato di emergenza nazionale dichiarata con DPCM del 11/03/2020, rende noto che le iscrizioni dei bambini agli Asili Nido comunali per l’anno scolastico 2020/2021, saranno effettuate da giorno 1 al 31 maggio 2020.