Attivato anche a Pozzallo lo smart working

Così come sollecitato dal Governo Nazionale anche il Comune di Pozzallo ha attivato il cosiddetto lavoro agile per limitare il più possibile la presenza in ufficio dei dipendenti. Tale modalità di lavoro sarà svolta fino al 25 marzo prossimo.

Non sono escluse eventuali proroghe.

Tale modalità si aggiunge ai servizi essenziali che vengono assicurati con la presenza attiva dei dipendenti negli uffici comunali.