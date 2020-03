Ragusa-Catania, ok al progetto. Dipasquale: “Giornata storica”.

“Da Roma la conferma che tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni sulla Ragusa-Catania ha prodotto risultati concreti: l’opera è stata approvata al Cipe e ora si va avanti!”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, segretario alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Dalle notizie di poco fa – continua Dipasquale – abbiamo avuto la conferma che le risorse che saranno impiegate dirottate da altre opere, in parte dalla Regione Siciliana e in parte dallo Stato, saranno poi compensate da nuovi finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione nella nuova programmazione 2021-2027. Si concretizza così quanto abbiamo detto nell’ultimo mese, quando prima il ministro De Micheli al Senato (13 febbraio) e poi il ministro Provenzano (2 marzo) durante la cabina di regia sui fondi di Sviluppo e Coesione avevano preannunciato il finanziamento”.

“Ringrazio naturalmente i due ministri, De Micheli ai Trasporti e Provenzano al Sud e alla Coesione territoriale per la loro attenzione su questo tema – conclude Dipasquale – e anche il segretario nazionale de Partito Democratico Nicola Zingaretti che a nome del partito aveva assunto l’impegno a portare avanti l’opera. Quella di oggi è una data storica e, pur con le difficoltà del momento, sono lieto che sia arrivata al termine di un percorso che non è stato mai facile”.

“Giudico puerili e prive di ogni senso logico – commenta inoltre Dipasquale – le dichiarazioni dell’on. Stefania Campo che attaccando me cerca di rivendicare per sé non si sa bene cosa: c’è stato un ministro delle Infrastrutture del M5S che per le modalità di azione ha messo in pericolo tutto il lavoro fatto prima che lui andasse al Governo e ci sono adesso due ministri del Partito Democratico che hanno risolto i problemi ereditati sulla Ragusa-Catania. E siccome, oggi, almeno di questo si può gioire, le ricordo dunque che l’attuale Governo è composto da M5S e PD insieme, quindi non ci resta che festeggiare tentando di evitare polemiche in particolar modo in giorni come questi nei quali abbiamo bisogno di belle notizie”.