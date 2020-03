Ispica. Ok manutenzione canale bonifica e demolizione Cozzomuni

A seguito degli incontri tenutosi lo scorso gennaio e nelle scorse due settimane al Genio Civile di Ragusa tra Il Sindaco Pierenzo Muraglie ed il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Roccuzzo con l’Ing. Capo Pagano, il RUP Leggio, Di Pasquale abbiamo ricevuto l’esito delle prove di cessione e preso atto dell’avvenuta firma del contratto con la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria del Canale Circondariale di Bonifica.

Si è proceduti spediti e grazie alla fattiva collaborazione la scorsa settimana hanno avuto inizio i lavori.

I lavori proseguiranno con la pulizia e manutenzione straordinaria del Canale Circondariale dallo sbocco a mare, già liberato, per circa 6 km, e finalmente verrà superata

una delle più ricorrenti criticità che contribuiscono alle esondazioni del Canale, ovvero il ponte di Cozzo Muni che verrà rimosso.

L’intervento pari a oltre 650.000 euro è interamente finanziato con i fondi della Protezione Civile Regionale grazie all’inserimento nel piano degli interventi redatto a seguito dell’alluvione del Gennaio 2017. Considerato che lo stanziamento iniziale è pari ad 820.000, stiamo interloquendo con la Regione per utilizzare l’economia del ribasso d’asta per la ricostruzione del ponte.

Nel frattempo continua il nostro impegno per eliminare le varie cause che contribuiscono al verificarsi di eventi calamitosi – dichiarano il Sindaco Muraglie ed il Presidente del Consiglio Comunale Roccuzzo – attraverso il dialogo e la collaborazione con la Regione, la Protezione Civile ed il Genio Civile con l’obiettivo di vedere inseriti nel piano degli interventi della Protezione Civile stanziamenti considerevoli per tutelare il nostro territorio, i nostri concittadini e le attività produttive, a partire da Cava Mortella al ripristino della sezione idraulica dei canali e corsi d’acqua.