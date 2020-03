Pozzallo. Non si sottopone a quarantena, denunciata

A Pozzallo, durante è stata rintracciata dalla Polizia Municipale, una donna proveniente dalla Lombardia, la quale non si era sottoposta all’obbligo della quarantena, con l’isolamento fiduciario.

La donna come si evince, dal comunicato firmato dal Sindaco Roberto Ammatuna, è stata denunciata penalmente, secondo quanto prevede il DPCM del 8 marzo 2020.

“La donna – continua il comunicato – non ha dato la prevista comunicazione al Comune e al Medico curante ed ha ammesso di essersi allontanata dalla propria abitazione per recarsi al supermercato”.