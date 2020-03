Coronavirus è anche richiesta da parte della popolazione di consegne a domicilio. Ci facciamo portavoce di una lunga serie di corrieri molto impegnati in queste ore con sforzi straordinari nelle consegne a domicilio a causa di un alto numero di ordini on line. Le precauzioni per quanto possibile vengono prese dai lavoratori stessi spesso, poiché anche le aziende hanno molta difficoltà a reperire i relativi dispositivi di sicurezza.

Quella dei corrieri è una delle poche categorie che non vede sosta continuando in maniera imperterrita nel loro lavoro, un appello accorato giunge proprio da loro: “Acquistate solo se necessario e solo l’essenziale”