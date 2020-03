Ispica: “Unità e sospensione dei tributi comunali”

“Questo è il momento in cui bisogna essere tutti responsabili e uniti, stiamo affrontando un’emergenza che, indipendentemente dalle nostre idee richiede sensibilità e azione, molto si sta facendo, lo apprezzo”. Il consigliere comunale di opposizione ad Ispica, Pippo Barone, chiede provvedimenti in questo momento di disagio. “Penso che il passo in più da fare ora sia quello, nell’ambito della redazione del piano di riequilibrio, attraverso un’attenta programmazione, di sospendere la riscossione di alcuni tributi comunali per supportare i cittadini nel difficile momento economico che all’improvviso stiamo vivendo. Farlo garantirà un minimo di sollievo economico a famiglie e imprese, già provate – oltre che dall’emergenza sanitaria – dai primi effetti nefasti del Coronavirus sull’economia locale. Per quanto mi riguarda, sono disponibile a collaborare dando il mio contributo professionale e aiuto in questa attività, senza guardare schieramenti, dissidi o divergenze politiche. Per quello ci sarà tempo dopo, ora serve essere uniti per il bene comune”.