Sanificazione strade. Firrincieli (M5S Ragusa) chiede interventi

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli, invita il sindaco ad attivare gli interventi di sanificazione di strade e marciapiedi, quantomeno nelle zone che, fino allo scoppio dell’emergenza sanitaria, sono risultate tra le più frequentate in città. “E’ un accorgimento – spiega Firrincieli – che alcuni Comuni dell’area iblea stanno adottando, anche durante questo fine settimana, e che città come Catania hanno già effettuato. E potrebbe fornire ulteriore garanzia alla cittadinanza già provata da un clima di sconforto e scoramento, com’è naturale che sia, per le continue notizie che arrivano riguardo alla diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale. Capisco che non è semplice programmare un’azione del genere ma la si potrebbe attuare anche tra qualche giorno. Sarebbe questo, comunque, il periodo in cui si rende necessaria la maggiore attenzione. E poi non si capirebbe perché la sanificazione viene predisposta per gli uffici comunali e lo stesso metro non viene invece adottato per gli spazi che sono stati più frequentati della nostra città. Sappiamo che, a palazzo dell’Aquila, sono già in corso valutazioni a tal riguardo. Ribadiamo, dunque, la necessità di questa proposta con l’auspicio che, in un momento di così grave difficoltà per tutti, possa essere tenuta in considerazione. Sono convinto che tutto può essere utile nell’aiutarci a fornire un servizio di supporto all’intera comunità ragusana”.