Territorio Ragusa. A quando la sanificazione delle strade?

Michele Tasca, segretario cittadino di Territorio, con il suo vice Emanuele Distefano, inoltrano al Sindaco della Città di Ragusa la sollecitazione per una operazione di sanificazione delle vie cittadine, come sta avvenendo in tutti i capoluoghi siciliani e in molte città, anche della provincia di Ragusa.

Le ultime restrizioni che impongono di non uscire da casa – affermano Tasca e Distefano – creano, fra l’altro, le condizioni per operare più agevolmente e velocemente.

Non vogliamo interferire con quanto si sta già facendo per arginare il rischio di contagio, ma riteniamo indispensabile creare le condizioni migliori in città, in termini igienico-sanitari, come si sta facendo in altri centri nell’ambito del contrasto al COVID 19.

Ci permettiamo indicare la necessità, che, siamo certi, sarebbe valutata positivamente dai vertici del Comune di Ragusa, che l’operazione di sanificazione sia estesa anche alle frazioni della città, con particolare riguardo a Marina di Ragusa.