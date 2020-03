“Una situazione in continuo mutamento e con misure sempre più stringenti inducono a una seria e sana riflessione sui danni, anche economici, che in questo periodo i cittadini modicani sono costretti a subire. E’ importante che sappiano sin da subito di non essere stati dimenticati dalle amministrazioni locali, perché sono proprio quest’ultime quelle più a stretto contatto con la cittadinanza. Per questo il mio appello è rivolto al sindaco della nostra città di Modica affinché, oggi più che mai, assicuri una ripresa possibile e rapida”. A dirlo è il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Modica, Mommo Carpentieri facendo seguito all’emergenza Coronavirus. “I nostri imprenditori, agricoltori, commercianti e professionisti – continua Carpentieri – stanno facendo ogni sforzo possibile per rispettare le nuove misure straordinarie che blindano quasi tutte le attività, stanno giorno dopo giorno sempre più raschiando il fondo del barile anteponendo a ogni problema il senso civico. Per questo si aspettano da parte delle istituzioni gli stessi sforzi per poter poi recuperare quanto perso. La politica oggi non si deve fermare ma al contrario organizzare immediatamente per un piano di recupero che, si spera, si possa attuare nel minor tempo possibile. Così come interventi di questo tipo mi risulta si stiano ragionando in altri comuni anche l’amministrazione di Modica dovrebbe iniziare a organizzarsi di conseguenza, per quanto di sua competenza, con lo sgravio e lo spostamento delle scadenze dei tributi locali: Imu, Tari, servizio idrico e altro ancora.

Molte famiglie non potranno mettesi in regola perché le proprie attività sono rimaste chiuse per diverse settimane al solo scopo di rispettare nel miglior modo il nuovo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tutti loro deve andare – continua Carpentieri – il nostro pensiero con misure efficaci e urgenti. Lo sforzo dei modicani dovrà essere ricompensato dallo sforzo da parte dell’Amministrazione comunale. Loro si stanno muovendo con grande determinazione e senso di responsabilità. E’ il caso che anche l’amministrazione risponda e si muova in modo adeguato. Forza Modica”.