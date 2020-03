L’ Asp Ragusa fornisce le indicazioni agli utenti

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Servizio di Igiene allevamenti e produzione zootecniche, direttore Gaetano Gintoli, ha emanato un avviso per fornire informazioni agli utenti, proprietari di cani, in questo periodo di emergenza da corona virus. Semplici indicazioni che servono a chiarire quali comportamenti adottare.

Le attività di applicazione dei microchip e di sterilizzazione sono differite a dopo il 3 aprile 2020.

Gli utenti non devono recarsi negli ambulatori di anagrafe canina o negli uffici dei Servizi Veterinari per le volture d’anagrafe e per richiedere l’iscrizione in anagrafe e l’applicazione del microchip dei cani e dei gatti.

Le richieste di applicazione microchip e le comunicazioni di: cambio di proprietà, cambio detenzione, cambio residenza, smarrimento e morte (accompagnata da certificazione veterinaria) dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica: anagrafecanina@asp.rg.it

Le attività front office e l’applicazione dei microchip riprenderanno a fine emergenza.

Per l’applicazione del microchip sarà formulata una lista d’attesa in base alla datazione delle richieste pervenute.

Per qualsiasi informazione contattare: tel. 0932/234957 – 0932/234958 – 0932/234961.