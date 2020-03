Ragusa. Emanata ordinanza per la chiusura mercati rionali

Il Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del corona virus a cui siamo tutti tenuti ad attenerci, non prevede la chiusura dei mercati rionali nei giorni feriali a condizione che si rispettino le prescrizioni precauzionali allegate allo stesso Decreto,come il mantenimento di una distanza interpersonale minima.

“Dai nostri controlli – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – abbiamo purtroppo accertato che tali precauzioni, nonostante le indicazioni di restare a casa se non per motivi lavorativi, di salute o di necessità, come fare la spesa, non sono state rispettate nel tradizionale mercato del mercoledì, nemmeno contingentando gli ingressi.

Per questo motivo quindi ho emanato apposita ordinanza che sospende con decorrenza immediata i mercati rionali fino al 3 aprile. Con rammarico ci troviamo costretti a intervenire con un divieto a causa di una collettiva mancanza di buon senso”.