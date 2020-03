Ragusa. Modifica servizio Ast causa CoronaVirus

La direzione dell’AST, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano ha reso noto al Comune di Ragusa che a seguito dell’epidemia da COVID-19 e dell’emergenza di sanità pubblica, con ordine di servizio n. 12 del 10 marzo 2020 ha disposto di effettuare le linee urbane a Ragusa come domenicali e cioè la linea 1 per ibla tutta la giornata e la linea 2 sempre per l’intera giornata che abbraccia tutta la città ospedale nuovo compreso. Le linee da e per Siracusa verranno svolte regolarmente. La stessa direzione assicura che eventuali cambiamenti saranno immediatamente comunicati.