Disservizi idrici sono previsti domani, giovedì 12 marzo, in Via Fratantonio a Modica centro, dove è necessario intervenire per riparare un guasto alla condotta. Per tale ragione anche in zona Dente nella parte alta di Corso Umberto, in Via Raccomandata e in Corso San Giorgio si registreranno disservizi. La situazione tornerà a normalizzarsi venerdì 13 marzo