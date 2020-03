Mountain Bike. I successi del Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci

“La totale sospensione di ogni attività, in attesa che il peggio possa passare, ci fornisce l’occasione per analizzare con la massima attenzione questa prima parte della stagione che, seppur ancora agli albori, ha già messo in evidenza quali possono essere le peculiarità distintive del neonato gruppo che ha sicuramente molta voglia di bruciare le tappe”. Lo dice il presidente del Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti Ragusa, Giuseppe Nascondiglio, a proposito delle gare già sostenute dal sodalizio ibleo prima che, così come accaduto in ogni disciplina a causa dell’emergenza sanitaria in corso, venisse sospesa ogni attività. “I nostri alfieri – sottolinea il presidente – si sono dimostrati all’altezza della situazione. Andrea Iurato tra gli Allievi sta dimostrando di avere il potenziale per potere puntare in alto. Non a caso è stato convocato per la prima prova di Coppa Italia. Lo stesso dicasi di Anastasia Miceli che ha dimostrato di avere la giusta spinta nella gamba per ambire al massimo. Anche Federica Occhipinti ha dimostrato di potere andare avanti senza troppe difficoltà. E sta lavorando con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati. E ancora Lorenzo Occhipinti tra gli Junior ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo sul piano tecnico ma sono sicuro che ha già ottenuto la forma più opportuna e che, non appena avrà l’occasione di dimostrarlo, si farà senz’altro avanti. In questa categoria, poi, non dobbiamo dimenticare Giovanni Gennaro, altro atleta di cui sentiremo parlare. E parecchio. Tra gli esordienti, inoltre, possiamo contare su atleti come Cristian Martorana e Flavio Schembari che hanno messo in luce tutto il proprio potenziale e che nelle prossime competizioni di certo avranno ancora più l’opportunità di crescere. Quindi, i riflettori sul gruppo Amatori con due pezzi da novanta come Giorgio Distefano e Maurizio Mezzasalma che cercheranno di sbaragliare la concorrenza. Ecco, per questa stagione, che speriamo possa andare avanti per il meglio, abbiamo messo insieme un team di tutto rispetto che, sotto la guida dei vari direttori sportivi, da Massimo Canzonieri allo stesso Maurizio Mezzasalma, senza dimenticare Sergio Iacono e Maurizio Oliveri, potrà senz’altro ambire a ritagliarsi un ruolo di primo piano”.