Covid-19. Le disposizioni del Commissario ibleo Salvatore Piazza

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, dopo una riunione con i dirigenti dell’ente e un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ha firmato un provvedimento con una serie di misure urgenti tendenti al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid, alla luce degli ultimi Dpcm dell’8 e 9 marzo 2020 e dell’Ordinanza contingibile ed urgente del presidente della Regione siciliana dell’8 marzo 2020.

In particolare il provvedimento che ha efficacia sino al 3 aprile 2020 punta di ridurre al minino la presenza di dipendenti ed utenti all’interno degli uffici del Libero Consorzio comunale di Ragusa. I dirigenti pertanto predisporranno entro giorno 11/3/2020 un piano ferie d’ufficio per il periodo 12/3 – 3/4/2020 del personale dipendente assegnato ai settori di competenza che, nel solo rispetto della previsione contrattuale di godimento di due settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre, garantisca solo i servizi minimi. Detto piano dovrà essere tempestivamente trasmesso, via mail, all’Ufficio di Presidenza ed al Settore 1 Gestione del Personale. L’accesso del pubblico agli uffici deve essere limitato al massimo, assicurando quale via preferenziale di rapporto con l’Ente, quella telefonica, telematica e via email, agli indirizzi e numeri disponibili sul sito istituzionale. Nei casi in cui sia strettamente necessario, è consentito l’accesso di un utente alla volta per singolo ufficio, evitando qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che all’esterno dell’ente.

Tutti i dipendenti e gli utenti che accedono agli uffici devono attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 al citato DPCM 8/3/2020, che qui si intendono riportate e trascritte

Le riunioni e conferenze di servizio, qualora assolutamente indispensabili e non differibili e sempre che non sia possibile effettuarle da remoto, devono tenersi esclusivamente in quei locali che consentano di mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro.

E’ sospesa l’apertura di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla e degli altri spazi museali e/o culturali di proprietà/gestione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni emanate e emanande dalle competenti Autorità nazionali e regionali.