Anc Ragusa. “Sospendere atti non ritenuti improcrastinabili”

L’Associazione nazionale commercialisti Ragusa, in ottemperanza all’ordinanza della Regione Sicilia in materia di igiene e sanità pubblica, nonché del Dpcm del 08/03/2020, ha annullato il convegno formativo che era stato programmato per il 17 marzo a Ragusa. “Come non mai in questo momento di emergenza – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – il nostro senso civico per il bene comune deve essere fermo è deciso. E’ bene precisare, però, che Anc Ragusa ha accolto anche il grido di allarme di molti colleghi che purtroppo si vedono costretti a dovere comunque far fronte ad una serie di ottemperanze richieste dall’Agenzia delle Entrate. Ecco perché si è inteso, con formale richiesta inoltrata all’Agenzia delle Entrate provinciale di Ragusa, di richiedere la sospensione, l’interruzione e il rinvio di tutti quegli atti (solo a titolo esemplificativo contraddittori, esibizioni di documenti, sospensione di trattazione di avvisi bonari con rimessa in termini alla fine del periodo individuato dal Dpcm del 08/03/2020) che non costituiscano impegni improcrastinabili, in quanto il loro slittamento non pregiudica le tempistiche dell’attività accertativa dell’Ufficio senza pregiudizio alcuno per la posizione dei contribuenti interessati. Tale richiesta è sancita nell’articolo 9 dello Statuto del Diritto del Contribuente che recita di sospendere obblighi tributari nel caso in cui il tempestivo adempimento degli stessi sia impedito da cause di forza maggiore e il divieto di circolare che non sia per comprovate situazioni di necessità e per motivi di salute è senz’altro causa di forza maggiore. Per non parlare poi del disagio di accesso riscontrato presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, accesso contingentato imposto per motivi sanitari che spesso, però, si tramuta in un assembramento fuori dagli stessi uffici, pericoloso per la salute delle persone”. “Come Anc Ragusa – continua il presidente Paolino – cerchiamo di essere sempre sul pezzo, sforzandoci di diventare sempre più parte attiva a tutela degli interessi dei commercialisti e dei loro clienti/contribuenti”.