CoronaVirus. Sviluppo Ibleo Vittoria chiede interventi urgenti

“Mentre occorre ribadire la necessità di restare a casa per evitare il contagio, sposando appieno le indicazioni che arrivano dal Governo nazionale, non possiamo non sottolineare la necessità di fare presto nell’adottare misure che aiutino e supportino le imprese di casa nostra che, a maggior ragione adesso, si troveranno a fare i conti con una crisi senza precedenti: sul territorio locale così come su quello regionale”. A dirlo il presidente del Movimento politico Sviluppo Ibleo Vittoria, Andrea La Rosa, che ha indirizzato una comunicazione alla deputazione nazionale e regionale dell’area iblea. “Qualche provvedimento a sostegno delle piccole e medie imprese – spiega La Rosa – è in fase di adozione. Ma non può bastare. E’ talmente tanta la complessità che investe il territorio rispetto a determinate situazioni legate all’economia, che occorre, secondo noi, indirizzare le attenzioni soprattutto lungo una serie di direttrici. Non dimenticando che sarebbe indispensabile, in primo luogo, chiudere o limitare fortemente gli accessi negli uffici pubblici, ciò allo scopo di evitare ulteriori contagi. Per quanto riguarda le aziende private, è necessario da subito concedere l’opportunità di attivare misure speciali come la Cassa integrazione oltre alla moratoria su mutui, imposte e contributi per lavoratori autonomi e imprese. Allo stesso tempo, chiedo alla commissione straordinaria del Comune di Vittoria di farsi promotrice di un incontro con i rappresentanti dell’economia locale così da valutare le opportune contromisure da adottare anche su scala locale. Il differimento nei pagamenti dei tributi cittadini, ad esempio, potrebbe essere una valida soluzione da prendere in considerazione. Ci vuole un efficace contributo da parte di tutti. Soltanto così riusciremo ad uscire fuori da questa delicata situazione concernente l’emergenza sanitaria”.