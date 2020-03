Pozzallo. La Capitaneria modifica modalità ricezione utenza

A seguito delle recenti disposizioni normative tese a contenere la diffusione del COVID-19 anche la Capitaneria di Porto di Pozzallo cambia le proprie modalità di ricezione dell’utenza. A partire da ieri, infatti, mantenendo lo stesso orario di ricezione al pubblico, si potrà accedere presso gli Uffici esclusivamente uno per volta, attendendo il proprio turno al di fuori della struttura stessa.

Presso il desk di ingresso si troverà un dispenser di gel igienizzante per le mani, che dovrà essere utilizzato da chiunque acceda all’interno e prima di avvicinarsi al personale di accoglienza e successivamente agli sportelli esclusivamente dedicati. Per evitare le possibili code ed i ritardi che inevitabilmente si potranno verificare, si raccomanda, invece di recarsi presso la struttura della Capitaneria, di consultare il sito

per ogni utile informazione (www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo) e di utilizzare, per l’espletamento delle pratiche, sempre le mail istituzionali, i cui indirizzi si ricordano di seguito:

Per effetto dei nuovi provvedimenti restrittivi, inoltre, si informa tutto il personale che gli esami di ogni genere, tenuti presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, sono sospesi fino a nuove disposizioni. Si confida nella costruttiva e proficua collaborazione di ciascuno, nella certezza della comprensione di tutti, per il particolare momento storico che l’intera collettività nazionale sta attraversando.