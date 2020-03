Calcio a 5, Giarratana traccia bilancio in Serie D

“La sospensione dei campionati e di ogni attività di allenamento, decisa dall’Asd Giarratana in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Dpcm di recente pubblicazione, era un atto doveroso perché il primo obiettivo è la salute”. Lo afferma il vicepresidente del sodalizio rossoblù, Giacomo Puma, che si sofferma sulla situazione riguardante il torneo di Serie D di calcio a cinque. “Lo stato di emergenza sanitaria – sottolinea Puma – non si può di certo trascurare. Ed è di fondamentale importanza che ciascuno di noi rispetti le indicazioni al fine di contenere la propagazione del contagio. Allo stesso tempo, nonostante siamo consapevoli della gravità della situazione, nessuno ci impedisce di tracciare un bilancio della stagione al punto in cui eravamo prima della sospensione, e cioè in assenza di ancora due gare da disputare per completare la regular season”. “Diciamo – aggiunge il vicepresidente, facendo sostanziale riferimento alle performance della squadra allenata da Samuele Puma – che il nostro primo problema è stato quello di adattarsi a questo campionato. Nonostante il nostro organico risulti dotato di elementi di una certa forza, in gruppo non siamo riusciti, almeno nella prima parte del campionato, ad esprimere tutto questo potenziale. E questo si verificava anche per tutta una serie di ragioni che vanno dal proliferare degli infortuni all’indisponibilità di alcuni elementi. Soprattutto fuori casa, abbiamo stentato. Poi, però, siamo riusciti a trovare la quadratura del cerchio e, a parte la sconfitta casalinga con la capolista Scicli, che ci può anche stare, abbiamo sempre viaggiato su ritmi molto interessanti che ci permettono di guardare al domani con una certa fiducia. E’ chiaro che non possiamo distrarci e che il nostro obiettivo deve essere quello di continuare a crescere. Ma sono molto fiducioso rispetto a ciò che ci potrà riservare il futuro”.