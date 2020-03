Minioto: “Assunzione comune di responsabilità”

“In questo momento dove l’assunzione comune di responsabilità, è l’unico modo per percorrere bene la strada che ci porterà fuori dal disagio oggettivo che stiamo vivendo, voglio sottolineare il senso di grande condivisione e di rispetto per le Istituzioni e per i Cittadini di Modica, di tutto il nostro Consiglio comunale che mai come adesso, mi onoro di rappresentare e presiedere. Unendo in questo, anche l’amministrazione comunale, a cominciare dal suo capo, il Sindaco Ignazio Abbate”. Lo scrive in una nota ufficiale il presidente del consiglio comunale, Carmela Minioto.

“Ci siamo riuniti con i capigruppo in aula consiliare –proprio per osservare anche i rigidi dettami della distanza minima– ed abbiamo deciso di comune accordo, non convocare sedute del consesso da qui e sino, almeno, il 15 di marzo, di annullare ogni ipotesi di consiglio comunale aperto e di rivederci per calendarizzare i lavori, solo quando l’emergenza da COVID -19, sarà attenuata o finita. Una decisione che scaturisce anche in considerazione del fatto che non ci sono punti e questioni urgenti da affrontare e semmai esse dovessero sopravvenire, tutti insieme abbiamo convenuto che saremo pronti a svolgere il nostro lavoro, le nostre mansioni ed il nostro dovere, senza se e senza ma.

Mi piace davvero, sottolineare – conclude Carmela Minioto – come ci sia stato unanime e concorde condivisione di tutto questo, senza fughe in avanti, senza atteggiamenti di ostacolo e, soprattutto, senza speculazione politiche di parte. Ci sono fasi della vita in cui dare il senso compiuto dell’unitarietà di intenti, soprattutto se si è Istituzione, è fondamentale per infondere fiducia ai Cittadini. Il Consiglio comunale di Modica, ha fatto questo, assumendo decisioni unanimi e importanti. E di questo, ne vado fiera ed orgogliosa”.