Convid. Basket, la Passalacqua Ragusa in isolamento volontario

“La formazione iblea, impegnata nel campionato di A1, ha viaggiato la scorsa settimana in Lombardia – riporta il sitoufficiale – e dunque in base alle nuove disposizioni, e per senso di responsabilità civica, si fermerà per 8 giorni. Ragusa ieri non ha disputato la gara in programma contro le venete di San Martino di Lupari rimandata con la squadra ospite già presente in Sicilia”.

La Passalacqua aveva giocato l’ultima gara a Costa Masnaga. In osservanza alle disposizioni diramate, quindi, la società ha deciso di imporsi l’auto-isolamento.