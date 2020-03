Ragusa, CoVid19. Il M5S a disposizione del Sindaco e della città

“Riteniamo che, in questo particolare momento storico, tutte le forze politiche debbano, responsabilmente, compiere un passo indietro rispetto a sterili polemiche legate all’emergenza attuale che ha a che vedere con la diffusione del coronavirus. Ciascuno di noi, piuttosto, deve fare riferimento a quelle che sono le indicazioni reali provenienti dalle fonti governative e, per quanto riguarda la nostra città, da parte del sindaco, primo responsabile della salute dei cittadini”.

E’ il gruppo consiliare M5s Ragusa a metterlo in evidenza in una comunicazione diffusa questa mattina alla città e a palazzo dell’Aquila. “Allo stesso tempo – proseguono i consiglieri pentastellati – esortiamo i ragusani a evitare di condividere sui sociali frasi o link che non abbiano una provenienza autorevole qual è quella rappresentata dai canali istituzioni. Ci siamo già messi a disposizione del primo cittadino chiedendogli di tenerci informati rispetto agli esiti delle riunioni da lui effettuate in Prefettura, e non solo, per far sì che possano arrivarci per via diretta le indicazioni provenienti dal governo e dagli altri enti sovraordinati cosicché ciascun rappresentante politico possa poi trasmetterle a propria volta alla cittadinanza, alle associazioni, alle parti produttive e sociali. L’obiettivo è far sì che le buone pratiche possano diffondersi nella maniera più estesa possibile. Abbiamo preso atto, ad esempio, che, questa mattina, il governatore della Regione ha firmato una ordinanza sul fatto che chi è sbarcato in Sicilia dalle zone rosse ha il dovere di informare il medico di base e di avviare le procedure di autoisolamento. Bene, anche a questo riguardo siamo pronti a fornire la nostra disponibilità, in ambito comunale, e a segnalare eventuali anomalie. La delicatezza della situazione impone uno sforzo straordinario da parte di tutti”.