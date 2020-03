Ragusa in Movimento viene incontro ai cittadini facendo la spesa

Anche l’associazione Ragusa in Movimento, con i propri associati, si sta muovendo per cercare di fronteggiare nella maniera migliore l’emergenza sanitaria attualmente in corso nel nostro Paese e, quindi, anche nell’area iblea. “Ci stiamo mettendo a disposizione – sottolinea il presidente Mario Chiavola, assieme a Michele Savarese – per cercare di compiere delle buone pratiche e quindi faremo la spesa a persone che non possono spostarsi da casa in quanto vogliono evitare il contagio. Quindi, ci rivolgiamo soprattutto ad anziani, malati, diversamente abili. Per contattarci, basta comporre il seguente numero telefonico: 0932.1847249. Mario Chiavola, Michele Savarese e Vincenzo Criscione, che, oltre ad essere componente della nostra associzione, è anche presidente dell’associazione paracadutisti di Ragusa, pronti a garantirci anche loro una mano, forniranno appieno il proprio contributo. Riteniamo che, in questo modo, si possa dare un sostegno a tutti, con riferimento a una fase storica in cui è necessaria un’attenzione straordinaria e particolare. Contattateci e vi aiuteremo, naturalmente in maniera gratuita”. Savarese aggiunge: “In questa fase di difficoltà ed incertezza, siamo chiamati a dimostrare il senso civico e la solidarietà nei confronti delle fasce più deboli. Tutti coloro che ci vogliono dare una mano sono benvenuti. Abbiamo già ricevuto molte telefonate di concittadini che si sono messi a disposizione per aiutare le persone anziane che devono rimanere a casa. Mai come adesso bisogna mettere da parte qualunque divisione ed essere uniti. Usciremo da questa crisi, siamo un grande popolo e dipende da noi”.