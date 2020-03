Modica, La visita del Sottosegretario Di Stefano: il programma

Martedi 10 marzo il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, onorevole Manlio Di Stefano, sarà in visita ufficiale a Modica per discutere, tra le altre cose, delle gravissime ripercussioni che la diffusione del Covid19 sta provocando sull’economia locale. Alle 9:30 l’On. Di Stefano visiterà il Museo del Cioccolato; a seguire l’incontro istituzionale con il Sindaco a Palazzo S.Domenico. Alle 10:30 nell’aula consiliare l’incontro con le attività produttive e le associazioni di categoria. Tale incontro è stato organizzato seguendo le direttive previste dai DPCM in materia di contenimento del virus, quindi accesso limitato e postazione ad un metro di distanza l’una dall’altra. Alle 11:30 è previsto il momento dedicato alla stampa presso la Sala Spadaro, durante il quale il rappresentante del Governo relazionerà sull’incontro appena avuto e risponderà alle domande dei giornalisti.