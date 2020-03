Cisl Fp. Approvato atto aziendale Asp Rg. E ora pianta organica

“Abbiamo appreso con soddisfazione che la Giunta regionale, su proposta dell’assessorato regionale della Salute, ha approvato l’atto aziendale dell’Asp di Ragusa. E’ un passo molto importante, così come era stato più volte sollecitato anche dalla nostra organizzazione sindacale, che consentirà di programmare su basi certe il prossimo futuro”. A sottolinearlo il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, il quale si complimenta con la direzione strategica dell’Asp guidata dal manager Angelo Aliquò per il risultato raggiunto e auspica che, dopo l’approvazione di questo strumento, si possa finalmente avviare il necessario percorso per garantire la programmazione sanitaria necessaria per assicurare il dovuto futuro al personale. “Attraverso la predisposizione della pianta organica conseguente all’atto aziendale, infatti – chiarisce Passanisi – sarà possibile fare partire le assunzioni, così come chiarito dallo stesso manager, per garantire risposte concrete a chi si trova in attività, e che risulta essere in sofferenza per la carenza d’organico, allo scopo di erogare servizi di qualità sempre migliori. Siamo disponibili, come sempre, nell’ambito del nostro ruolo, a fornire piena collaborazione per far sì che l’iter in questione possa essere espletato il più rapidamente possibile. E’ indispensabile che queste nuove procedure possano compiersi nel giro di un tempo ragionevole così da assicurare una migliore funzionalità di tutta l’azienda sanitaria provinciale ragusana. A maggior ragione in un periodo storico come quello attuale in cui, a causa del coronavirus, il personale sanitario, a cui va il nostro personale ringraziamento e quello di tutta la popolazione iblea, è messo in seria difficoltà”.