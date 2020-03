Semaforo non funzionante a Ragusa. La denuncia di Antoci (M5S)

“Che cosa impedisce al semaforo installato tra viale Colajanni e via Anfuso di essere operativo con una qual certa continuità? Diventa così difficile trovare un sistema che consenta di ripristinare in via definitiva questo impianto?”. Sono gli interrogativi che il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Alessandro Antoci, rivolge alla Giunta municipale sollecitando l’individuazione di una soluzione in tempi rapidi.

“E’ da un po’ di tempo – continua Antoci – che si registra questa anomalia che, a dire il vero, ho più volte segnalato. Ancora oggi, però, non si sono registrati passi in avanti. Ho chiesto, durante l’ultima seduta del civico consesso, di far sì che questa istanza possa essere tenuta in debita considerazione anche perché stiamo parlando di un incrocio abbastanza critico e rispetto a cui sarebbe necessario adottare delle opportune contromisure. Non a caso era stato installato un semaforo. Solo che se lo stesso non funziona, non può esercitare al meglio la propria funzione. Quindi, auspichiamo che il problema possa essere risolto in tempi brevi e che si arrivi alla riattivazione dell’impianto per garantire la regolamentazione del traffico, in questo punto cruciale della viabilità cittadina, nella maniera migliore”.