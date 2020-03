Modica. La macchia mediterranea in Viale Aldo Moro

Centocinquanta esemplari di Chamaerops Humilis, o Palma Nana, da ieri abbelliscono l’arredo urbano di Viale Aldo Moro a Modica. Vanno a sostituire i pini che erano stati tolti a causa dei danni permanenti che causavano al manto stradale con grave pericolo per la circolazione in particola di motocicli e ciclomotori. La tipologia impiantata è stata scelta perché appartenente alla macchia mediterranea che il Comune di Modica si è impegnato a salvaguardare aderendo nel mese di settembre del 2019 alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. “Quando abbiamo aderito a quel patto d’onore – commenta il Sindaco Abbate – ci siamo formalmente impegnati a garantire in futuro che qualsiasi tipo di piantumazione avessimo effettuata, sarebbe stata presa all’interno della macchia mediterranea. Così quando si è presentata la necessità di rinverdire l’arredo naturale di Viale Aldo Moro, ci è sembrata la scelta più logica scegliere questo tipo di palma che fa parte del nostro territorio, non è invasiva per il manto stradale, richiede una minima “manutenzione” ed offre una bella immagine della zona. Naturalmente ogni altra opera di piantumazione che effettueremo vedrà sempre la scelta di esemplari appartenenti alla macchia mediterranea”.