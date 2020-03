Minivoragine in contrada Tabuna. M5S Ragusa chiede interventi

“Sta continuando ad assumere dimensioni sempre più importanti la minivoragine che sorge nel parcheggio alle spalle dell’edificio che ospita la Questura di via Ducezio, in prossimità di contrada Tabuna. In questa stessa area, adibita a parcheggio di auto e, nella maggioranza dei casi, di camper, uno spazio è cinturato e off limits a causa della presenza di queste spaccature nell’asfalto. Proprio perché la situazione rischia di precipitare, rivolgo un invito all’amministrazione comunale affinché possa valutare l’adozione di apposite contromisure”.

E’ il senso dell’intervento fatto dalla consigliera comunale M5s Ragusa, Zaara Federico, la quale chiede al sindaco Cassì di effettuare un sopralluogo in zona per verificare sul posto come si tratti di un problema che merita di essere risolto al più presto. “Rispetto allo scorso anno – continua Federico – sembra che l’area interessata dal cedimento sia diventata più estesa. Tra l’altro, giova ricordare che il parcheggio in questione è di assoluta utilità soprattutto quando si tengono manifestazioni al teatro Tenda ed è opportuno che possano essere sempre di più gli spazi da adibire alla sosta delle auto. Riteniamo, dunque, necessario che si valuti in che modo intervenire per far sì che l’intera area possa essere finalmente ripristinata e restituita integralmente all’uso per la quale è sorta”.