Lunedi Modica riceverà la visita del sottosegretario al commercio estero, On. Manlio Di Stefano. Rappresentanti dell’apparato economico del nostro territorio lo incontreranno per esporgli la gravissima situazione che stiamo vivendo a causa del Covid19, afferma il Sindaco Abbate.. Per una zona come la nostra a vocazione turistica sono facilmente immaginabili le ripercussioni catastrofiche dovute alla giustificata paura di viaggiare. Agenzie di viaggio messe in ginocchio dalle disdette, strutture ricettive che fanno i conti con prenotazioni pressoché azzerate, agenzie di trasporto che vedono tristemente fermi i loro mezzi nei depositi. E ancora ristoranti, eventi pubblici, manifestazioni che smuovono un consistente indotto che sono state cancellate. Per loro, ma non solo visto che è l’intera economia ad essersi fermata, conclude Abbate, chiediamo provvedimenti e risorse simili a quelli attualmente riservate alle sole zone rosse. Chiediamo l’azzeramento dei cosiddetti ‘contatori’ per far ripartire la Cassa integrazione e lo sblocco immediato dei fondi che Regioni e Inps hanno ferme per la Cassa in deroga, per dare loro immediata capacità di manovra sul fronte degli ammortizzatori sociali nei loro territori; chiediamo che venga assicurata liquidità alle imprese per superare lo stallo determinatosi in questi giorni; e ancora sostegno ai settori del turismo, del commercio, culturale e dei servizi.