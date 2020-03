Noto. Emergenza Convid-19. Le disposizioni della Curia Vescovile

Con una circolare a firma del Vicario Generale, mons. Angelo Giurdanella(nella foto), la Diocesi di Noto dispone una serie di misure precauzionali, facendo riferimento alle indicazioni già fornite dal Governo italiano, dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Episcopale Siciliana.

Le disposizioni della Diocesi sono le seguenti:

• fino al 15 marzo 2020 sono sospesi gli incontri di catechesi e di formazione in tutte le

Parrocchie;

• fino al 15 marzo prossimo sono sospese, ad eccezione delle Celebrazioni Eucaristiche, tutte le attività, le manifestazioni e le iniziative a livello parrocchiale, vicariale e diocesano che prevedono “affollamento di persone” (cfr. DPCM art. 1 a, b): processioni, raduni, attività oratoriali, Via Crucis interne ed esterne con concorso di popolo che non consentono di attuare le precauzioni indicate dal DPCM (a discrezione dei Parroci tali attività possono

essere consentite solo in presenza di piccoli gruppi di fedeli);

• le chiese restino aperte per favorire la preghiera personale (stampare e diffondere la preghiera composta dal o Vescovo per l’occasione);

• le Sante Messe si celebreranno regolarmente, avendo cura di applicare le disposizioni sulla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Se si ritiene opportuno, al fine di evitare il sovraffollamento, specialmente nelle chiese piccole, si celebrino altre Messe oltre a quelle previste;

• per la celebrazione delle esequie si usi la massima prudenza e si evitino le condoglianze;

• il Sacramento della Penitenza venga celebrato nella forma individuale con le dovute

attenzioni (preferibilmente all’interno del confessionale);

• le visite agli ammalati siano ridotte ai soli casi di Unzione degli infermi e del Viatico. Si

invitano i Ministri straordinari della Comunione a limitare le visite ai soli casi di necessità

pastorale;

• le mense dei poveri resteranno chiuse, ma si possono distribuire cestini con i pasti da

consumare a casa;

• si invitano gli anziani a rimanere in casa e, nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo,

i fedeli dedichino un tempo conveniente all’ascolto della Parola di Dio e alla preghiera.

Possono essere d’aiuto le celebrazioni trasmesse tramite radio, televisione o in streaming.

Si ribadisce inoltre quanto precedentemente disposto nella Circolare del 3 marzo 2020:

• è sospeso lo scambio della pace con la stretta di mano;

• l’Eucaristia sia distribuita sotto la specie del Pane, sulla mano;

• venga rimossa l’acqua lustrale dalle acquasantiere.

Infine il Vicario Generale esorta i Parroci e gli operatori pastorali a non prendere decisioni autonome e affrettate, ma di attenersi alle disposizioni che man mano verranno indicate dalla Curia Vescovile.