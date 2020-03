Karate: Panagia argento a Salisburgo con la Nazionale Italiana

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel singolo ai recenti open di Toscana, il Vittoriese Giuseppe Panagia (Fiamme Oro) a Salisburgo (Austria) in una tappa di Premier league, conquista l’argento con la squadra maschile di kata, composta da Alessandro Iodice e Gianluca Gallo, che si è scontrata in finale con la Turchia che ha poi la meglio con il punteggio di 26.6 a 25.2. E’ stato un incontro spettacolare, i ragazzi hanno dato il massimo, eseguendo un kata molto difficile il Kanku-sho, senza esclusioni di colpi e senza commettere errori.

“Purtroppo non è andata come volevamo. Abbiamo lavorato per puntare all’oro, ma sappiamo che queste sono gare di transizione, dei test in vista degli Europei che sono il nostro vero obiettivo. La Turchia è una squadra molto forte in questo momento, ma noi non ci sentiamo da meno, anzi, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e stiamo maturando su tutti i fronti. A Rabat (Marocco) affineremo il tutto e poi convinti verso la rassegna continentale, consapevoli del nostro valore”.

Soddisfatto il tecnico azzurro Vincenzo Figuccio delle ottime prove dei suoi ragazzi. Prossima gara una tappa di premier league a Rabat (Marocco) per consolidare e migliorare l’ottimo lavoro svolto fin qui e poi i tanto attesi campionati Europei senior dal 25 al 28 marzo a Baku (Azerbaigian).