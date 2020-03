Calcio a 5. Il Giarratana “tira il fiato”

Tira il fiato, dopo il big match di sabato scorso, l’Asd Giarratana che avrà così modo di leccarsi le ferite e, soprattutto, di preparare al meglio le ultime due partite che ancora rimangono da qui sino alla conclusione della stagione regolare nel campionato di calcio a cinque di Serie D. I rossoblù, infatti, osservano un turno di riposo in occasione della quinta giornata del girone di ritorno dopo che la Virtus Ispica si è ritirata dal torneo. Si tornerà a giocare il 15 marzo sul campo della Libera Futsal di Pozzallo mentre si chiuderà il 22 marzo in casa contro il Mazzarrone. Due gare in cui il team allenato da Samuele Puma cercherà di conquistare il pieno dei punti per potere concludere il più in alto in possibile in classifica. “Ecco perché – spiega il vicepresidente Giacomo Puma – stiamo cercando di condurre le sedute di preparazione tecnico-tattica nella maniera più intensa e determinata possibile così da non farci trovare impreparati in occasione di confronti che per noi potrebbero risultare cruciali. Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per collaudare al meglio schemi ed elaborazioni strategiche sul campo di vario tipo. Dobbiamo anche cercare di diventare più bravi per quanto riguarda la gestione della partita al fine di scongiurare quanto accaduto sabato scorso quando, nella ripresa, si è verificato una sorta di crollo che ha favorito i nostri avversari. I ragazzi, però, vogliono chiudere alla grande la stagione regolare per poi giocarsi tutte le proprie chances negli eventuali spareggi. Siamo pronti a dare il massimo”.