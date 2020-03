Calcio, il Modica riprende a lavorare in attesa del Megara

Ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio di Filippo Raciti, che reduce dal successo esterno nel derby con l’Atletico Scicli, domenica al “Vincenzo Barone” riceverà la visita del Megara, in uno scontro diretto importantissimo, ma sicuramente non decisivo. Ambiente “gasato” in casa rossoblù con la dirigenza modicana che fa quadrato attorno alla squadra nel momento cruciale della stagione e con mister Raciti che sin dal primo allenamento tiene alta la tensione della squadra che domenica prossima dovrà cercare di fare bottino pieno per confermare la quarta posizione conquistata dopo il successo ottenuto al “Ciccio Scapellato” di Scicli.

Per domenica, il tecnico dei “Tigrotti”, potrà disporre nuovamente di Mirco Gurrieri che ha scontato il turno di squalifica, mentre sono deboli le speranze di riavere in campo capitan Cassibba che sta recuperando da un fastidioso infortunio muscolare.

In città, grazie ai gruppi organizzati, sale l’attesa per la sfida ai neroverdi augustani e domenica al “Barone” è previsto il pubblico delle grandi occasioni, con tanti tifosi rossoblù, che verranno a sostenere i colori della squadra che rappresenta la città della Contea.

A tal proposito la dirigenza con in testa il duo Zocco – Vicari, chiama all’appello tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Modica Calcio.

“Siamo nel ballo e vogliamo ballare fino alla fine – spiegano all’unisono il presidente Michele Zocco e il Direttore Generale Pippo Vicari – Stiamo facendo grossi sacrifici e non solo economici e ora stiamo iniziando a vedere il frutto del nostro lavoro e dei sacrifici di tutti. Ringraziamo per la collaborazione tutta la dirigenza, ma in modo particolare Antonio Sammito e Giovanni Avola, che ci danno una grossa mano dietro le quinte, ma senza di loro il nostro lavoro sarebbe stato ancora più difficile. Domenica ci aspetta una battaglia sportiva contro una delle squadre più forti del girone che non si trova in quella posizione per caso, ma perchè ha costruito un organico che può puntare al salto di serie. Noi – continuano – ci stiamo preparando al meglio e ci vogliamo fare trovare pronti. Abbiamo pensato di mettere a disposizione trecento tagliandi d’ingresso in prevendita a costo ridotto per cercare di far tornare a tifare la squadra della città quanta più gente possibile. Facciamo un appello alla città – concludono i due rappresentanti della dirigenza rossoblù – affinchè riempia il “Vincenzo Barone” e lo colori di rossoblù. Date una mano ai nostri meravigliosi tifosi perchè alla fine più siamo e più ci divertiamo”.