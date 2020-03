Il Santa Croce calcio sbatte sul muro del Real Siracusa.

Il Santa Croce calcio non è andato oltre il pareggio nello scontro di domenica pomeriggio contro il Real Siracusa. Una gara stregata per i biancazzurri che sono stati costretti sempre ad inseguire gli avversari e si sono visti negare almeno tre rigori netti che sarebbero stati il fine giusto per una legittima vittoria. Il Cigno in tutti i novanta minuti ha subito solo tre conclusioni nello specchio della porta, due fiinalizzate dagli ospiti con le reti di Midolo e Melluzzo e un calcio di punizione ben parato dal giovane Salerno. Di contro la pressione dei biancazzurri che ha portato alle reti del pareggio con la doppietta di Ciccio Leone e nella seconda frazione di gioco l’inopinata decisione del direttore di gara di negare due rigori sacrosanti al santa Croce (le immagini sono implacabili) che potevano cambiare le sorti del match. A fine gara l’analisi del tecnico Gaetano Lucenti: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra e accettiamo il verdetto del campo. Dopo la riunione che ho avuto con la società la scorsa settimana, abbiamo deciso insieme di puntare a far giocare più giovani possibile e devo dire che si sono ben comportati. La squadra mi è piaciuta e solo per sfortuna non siamo riusciti a far nostra la gara. Non commento l’operato del direttore di gara perché le gare non si giocano con i se e con i ma, dico solo che il Real Siracusa è stato bravo a saper sfruttare le proprie occasioni e non soprattutto nel secondo tempo abbiamo peccato di imprecisione. Archiviamo questa gara e da martedì pensiamo alla gara di Acicatena nella quale affronteremo una squadra che è in piena lotta per evitare i play out”.