La Millennium Ispica stacca pass verso l’Interregionale Catania

A Capo d’Orlando, in provincia di Messina, le ginnaste della Millennium hanno guadagnato l’accesso alla ZT, ovvero l’interregionale di Catania in programma il 28 marzo prossimo. Sabato scorso si è disputata la seconda prova del Campionato Regionale Junior Gold alla quale hanno preso parte quattro ginnaste ispicesi che si sono distinte nelle rispettive categorie. Nella Junior 1, Aurora Agnello conquista il podio, Maria Vittoria Salemi il quarto posto. Terza posizione per Giada Palazzolo nella Junior 2, sesta per Micaela Lucenti, nella Junior 3. Staccano il pass per l’interregionale di Catania, dimostrando anche in questa occasione tanta preparazione tecnica e spirito agonistico ormai comprovato dall’esperienza che queste giovanissime sono riuscite ad accumulare, anche se per il tecnico Patrizia Lorefice le ginnaste avrebbero potuto fare di più: “siamo soddisfatti a metà per i risultati conseguiti. Purtroppo alcuni lievi infortuni non hanno permesso alla ginnaste di gareggiare al meglio. Siamo positive a guardiamo al futuro con ottimismo cercando di superare alcuni limiti che mal si armonizzano con la nostra mission. Si torna in palestra carichi per migliorare ed affrontare le gare future con più certezze”.